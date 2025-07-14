Ребенку зажало ногу в эскалаторе на станции «Электрозаводская» в Москве

В Москве на станции метро «Электрозаводская» ребенку зажало ногу в эскалаторе.

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Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

— На станции метро «Электрозаводская» у ребенка нога попала в эскалатор. Потерпевший остался жив, — рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, у ребенка ушиб. Эскалатор временно не перевозит пассажиров, поднимающихся наверх, добавил собеседник.

Ранее в столичном метро пострадала четырехлетняя девочка. Ее ногу зажевало в эскалаторе на станции «Таганская». Спасатели смогли спасти ребенка. У девочки диагностировали перелом и вывих.