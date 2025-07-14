Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве 14 июля ожидаются ливни, гроза и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает комплекс столичного городского хозяйства в Telegram-канале.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили»‎, — сказано в сообщении.

12 июля сообщалось, что в центре российской столицы выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Температура в Москве в этот день достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель.

Начавшиеся после жары дожди специалист связывал с увеличением облачности и приходом северных воздушных масс. До этого значения температуры превышали климатическую норму, поэтому похолодание субъективно ощутимо комфортнее, сказал он.