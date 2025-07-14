Собянин рассказал о предпрофессиональных каникулах для школьников

В текущем учебном году порядка 24 тысяч школьников приняли участие в предпрофессиональных каникулах — четырехдневных образовательных интенсивах, организованных на базе вузов. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Программы направлены на глубокое знакомство с будущей специальностью для учащихся профильных классов.

Мэр рассказал, что в рамках каникул ребята посещали университеты, изучали их академические направления, получали углубленные профильные знания и работали на современном оборудовании.

Участники инженерных классов занимались квантовой криптографией, изучали двигатели внутреннего сгорания, моделировали космические аппараты и проходили мастер-классы по гидрогеологии.

Школьники из IT-классов создавали проекты с применением нейросетей, технологий машинного зрения и других цифровых решений.

Ученики медицинских классов осваивали основы разработки лекарств, хирургию и генетическую медицину.

В этом году к программе присоединились 34 вуза, организовав почти 400 учебных смен — на 50 больше, чем в прошлом году.

— Также каждый ученик предпрофкласса разрабатывал проект или проводил исследование по своему профилю на базе вуза-партнера, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Современный рынок труда предъявляет огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, в 2025/2026 учебном году выбор направлений обучения станет шире.