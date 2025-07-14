Москвичам рассказали о новых пешеходных мостах в городе

В Москве до 2027 года построят несколько новых пешеходных мостов. О них рассказал мэр города Сергей Собянин.

Один из них возведут под Малым Каменным мостом, что продлит прогулочный маршрут от острова Балчуг к Болотной площади. Кроме того, в Мневниковской пойме построят два велопешеходных моста — длина первого составит 222 метра, длина второго — 200 метров.

Кроме того, Собянин сообщил о создании новых пешеходных маршрутов, которые соединят берега Яузы и Москвы-реки. Мэр напомнил, что из 39 столичных мостов, возведенных с 2011 года, пять являются велопешеходными, два протянуты через Яузу, один — в Нагатинском затоне, один — через реку Цыганку в ТиНАО и последний — через Водоотводный канал.

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