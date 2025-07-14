Москвичи стали чаще прикреплять детей к поликлиникам через mos.ru

Услугой прикрепления ребенка к поликлинике на портале mos.ru москвичи воспользовались более 49 тыс. раз в январе – июне 2025 года, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

«Быть родителем – это прежде всего заботиться о здоровье своих детей. Чтобы своевременно посещать с ребенком врачей, сдавать необходимые анализы и ставить прививки, важно, чтобы ребенок был прикреплен к одной из детских поликлиник Москвы. Это можно сделать как лично в медицинском учреждении, так и онлайн на портале mos.ru. С каждым годом москвичи все чаще выбирают именно цифровой формат: с ним родителям не приходится лично приходить в поликлинику, чтобы оформить прикрепление для своего ребенка, а подача заявления занимает буквально несколько минут. За I полугодие 2025 года услугой прикрепления к детской поликлинике воспользовались более 49 тыс. раз, что на 6% больше аналогичного периода 2024 года. А к услуге прикрепления к детским стоматологиям обратились более 39 тыс. раз», – сказали в ведомстве.

Там отметили, что современные родители живут в быстром темпе: они успевают заботиться о детях, работать, встречаться с друзьями и близкими, заниматься спортом и посещать культурные мероприятия. При этом цифровые сервисы столицы помогают им освободить время, которое раньше пришлось бы потратить на сбор бумажных справок и поездки в ведомства. Так, вместо этого они могут уделить больше внимания ребенку или заняться другими важными делами.

«Именно на экономию сил и времени мамам и папам и нацелены услуги по прикреплению к детским поликлиникам и стоматологиям. Родителям больше не нужно идти в медучреждение для подачи бумажного заявления на прикрепление. Цифровая экосистема столицы сделала этот процесс быстрым и удобным», – подчеркнули в департаменте.

Как уточняется, услугами прикрепления к детской поликлинике и стоматологии на портале mos.ru могут воспользоваться как родители, так и опекуны (законные представители) ребенка. Для этого необходимо перейти в раздел «Здоровье» в каталоге услуг, выбрать подраздел «Прикрепление к поликлинике», далее останется выбрать нужную услугу и заполнить заявление.

При этом до момента перехода к услуге необходимо убедиться, что в личном кабинете подающего заявление заполнены и подтверждены ключевые сведения о ребенке: его фамилия, имя и отчество, дата рождения. Еще онлайн-заявлении на прикрепление ребенка к поликлинике или стоматологии нужно указать данные паспорта родителя или опекуна, номер свидетельства о рождении ребенка или данные его паспорта (если ребенок достиг 14 лет), адрес регистрации и проживания ребенка, а также его московский полис ОМС. В случае, если данные ребенка уже есть в личном кабинете родителя или законного представителя на портале mos.ru, соответствующие поля заявления заполнятся автоматически.

Поясняется, что детскую поликлинику и стоматологию заявитель может выбрать как самостоятельно, так и воспользовавшись предложенным вариантом: система автоматически подскажет ближайшее к указанному адресу проживания медучреждение. Также для выбора можно использовать карту столицы.

В пресс-службе добавили, что услуги на портале mos.ru помогут не только прикрепиться, но и сменить поликлинику, например в случае переезда. Так, менять прикрепление онлайн можно не чаще одного раза в год. Если есть необходимость сделать это раньше, надо лично обратиться в ту поликлинику, которая была выбрана для нового прикрепления.Узнать о том, как из новостной ленты с «книгой» отзывов портал mos.ru превратился в ресурс, где сегодня представлено более 450 электронных услуг и сервисов, можно из научно-популярного фильма «Москва в «цифре».

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».