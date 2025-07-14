ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро

Столичные синоптики предупредили москвичей о надвигающемся ливне с грозой, из-за чего передвигаться по городу в ближайшие часы рекомендуется на метро. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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— По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 20 м/с, — уточнили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Водителям в такую погоду посоветовали соблюдать скоростной режим, отказаться от парковки машин вблизи деревьев, не отвлекаться на телефон во время движения и снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

В первой половине текущей недели погода в столице будет неустойчивой, но температура воздуха по-прежнему будет превышать климатическую норму примерно на два градуса. Также в регионе будут идти кратковременные дожди. Местами они могут быть сильными, сопровождаться грозами и даже градом с порывистым, шквалистым ветром.

Несмотря на ухудшившиеся погодные условия в Москве и Московской области, аэроэкспрессы в столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово продолжают ходить согласно расписанию.