Более 35 домов расселены по программе реновации в районе Щербинка

В районе Щербинка Новомосковского административного округа расселили 36 домов по программе реновации, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Всего по программе реновации в районе Щербинка предстоит расселить 60 домов. На сегодня из них уже расселено 36 старых зданий. Более 3 тыс. москвичей переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Сейчас идет переселение жителей еще двух домов, которым предложено современное жилье в новостройках с благоустроенными дворами и развитой городской инфраструктурой», – цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Отмечается, что расселенные дома демонтируют, а на освобожденных территориях построят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой.