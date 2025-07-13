Назван срок ухода 30-градусной жары из Москвы

На предстоящей неделе тропический зной в столице сменится тропическими ливнями. Экватор лета пройден, температура воздуха упадет до +14 ночью и +22 днем. В выходные 19-20 июля наступит лучшая в мире погода — бархатное лето. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог рассказал, что неделя аномальной жары в Москве наконец-то завершается. Воскресенье станет последним днем с 30-градусной температурой.

«Июль стал на 2 градуса теплее нормы, и больше не будет эпатировать тропическим зноем, но удивит жителей Центральной России обильными тропическим ливнями!» — заявил Тишковец.

По его словам, на Москву до конца месяца прольется больше столитровой бочки дождевой воды на метр площади. Земля будет перенасыщена дождями в 1,5 раза больше положенного.

Сегодня также будет пройден «экватор лета, дальше температура начнет поступательно падать.

В понедельник пройдут интенсивные грозовые ливни, выпадет до 14 мм осадков. Ночью +18…+21, а днем +26…+29.

Вторник станет самым дождливым днем недели. На Москву будет «лить как из ведра», за сутки прогнозируется до 42 мм осадков, что составляет 50% от всей июльской нормы! Температура днем +22…+25.

В среду воздух остынет еще сильнее, особенно ночью и утром (+14…+17). Ливни продолжатся, задуют свежие северо-восточные ветры. Днем ожидается +21…+24.

В четверг ночью похолодает до +11…+14, днем потеплеет до +23…+26.

В пятницу под утро +13…+16, после полудня +21…+24.

В выходные инициативу перехватит антициклон, «который принесёт москвичам идеальное бархатное лето». По ночам +10…+15, в середине дня +22…+27.

«Это будет лучшая в мире погода!» — заключил Тишковец.