13 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как столица помогает Донецку и Луганску.

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Столичные коммунальные службы помогают городам-побратимам подготовиться к осенне-зимнему сезону.

— В Донецке специалисты должны запустить отопление в 2605 многоквартирных домах и на 450 соцобъектах. Гидравлические испытания и устранение повреждений проводят 18 аварийных бригад. Им предстоит отладить работу 150 котельных и 836,33 километра тепловых сетей, — сообщил мэр.

В Луганске предстоит подготовить к зиме 2557 объектов. Для этого приводят в порядок 128 котельных, 323 километра тепловых сетей, 1083 километра водопроводных и 412 километров канализационных сетей.

В общей сложности в Донецке и Луганске работают 35 аварийных бригад. Они также восстанавливают кровли многоквартирных домов, оконное остекление и устраняют аварии на инженерных сетях.

11 июля в интервью «РИА Новости» Сергей Собянин рассказал, что Москва активно восстанавливает инфраструктуру в городах-побратимах, благоустраивает территории, ремонтирует здания и социальные объекты. Так, в 2026 году начнутся работы по восстановлению пяти наиболее пострадавших районов Донецка.

Кроме того, мэр рассказал об участии москвичей в СВО.

— Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет, — заявил он.

Власти столицы, в свою очередь, оказывают бойцам и их семьям поддержку.