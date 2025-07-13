Москвичей предупредили о ливнях

Вторник станет самым дождливым днем на предстоящей неделе в столице — ожидается около 50 процентов от месячной нормы осадков. Об этом в воскресенье, 13 июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— Вторник будет самым дождливым на предстоящей семидневке. На Москву будет «лить как из ведра», а вернее, как из четырех ведер небесной воды — за сутки прогнозируется до 42 миллиметров осадков, что составляет 50 процентов от всей июльской нормы. В сумерках в столице плюс 17-20, в дневные часы посвежеет до положенной в июле климатической нормы — плюс 22-25, — сообщил синоптик в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, в субботу, 12 июля, в Москве выпало 33 миллиметра осадков, что составляет почти 40 процентов от месячной нормы. Тишковец отметил, что такие цифры соответствуют трем ведрам воды на квадратный метр.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин считает, что аномальная жара в столичном регионе продлится до конца июля. Врач — гериатр-невролог Валерий Новоселов рассказал, как пережить аномальные температуры пенсионерам.