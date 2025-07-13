Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появилось семь птенцов: две пары чёрных лебедей вывели по двое малышей, пара лебедей-шипунов — двоих, а краснокнижные японские журавли — одного.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Отмечается, что птенец японского журавля появился на свет в конце мая и сейчас обитает в вольере «Японский дворик». Японские журавли образуют постоянные пары, оба родителя заботятся о потомстве: по очереди высиживают яйцо в течение месяца и совместно воспитывают птенцов.

В мире осталось всего 2,5 тыс. особей этого вида. Сейчас специалисты заботятся о восстановлении их численности путём создания полудикой популяции.

В свою очередь, птенцы лебедей родились в начале июня: одна пара чёрных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели потомство на Большом пруду, а вторая пара чёрных лебедей — на Гиббоньем пруду новой территории. Зоологи были готовы к их появлению, заметив строительство гнёзд и охрану территории самцами.

Сейчас зоологи кормят птенцов тёртыми овощами, зерном и салатом. С десятидневного возраста им дают крупно нарезанную белокочанную капусту — её интересно изучать и расклёвывать.

Ранее стало известно, что почти 200 детёнышей появилось у животных Московского зоопарка за полгода.