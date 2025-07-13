Погода на 14 июля 2025 года: народные приметы и прогноз синоптиков

Также прапрапрадеды замечали: звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились - к сильной грозе. Существовала в народе и такая погодная примета: сорока кричит - будет продолжительный зной. По прогнозам современных синоптиков, 14 июля в регионе будет +30 градусов. В понедельник днем прогнозируется переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, в непогоду он будет порывистым. В светлое время суток столбики термометров покажут +25…+30 °С, а в темное - опустятся до +12…+17 °С.