Роскосмос опубликовал спутниковый снимок циклона над Москвой

Спутник запечатлел снимок циклона, который принес в столицу жару, дождь и град. Его опубликовала корпорация «Роскосмос».

© госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

В публикации уточняется, что изображение получено благодаря аппаратам «Электро-Л» и «Арктика-М», передает Telegram-канал организации.

12 июля на всей территории столицы начался сильный ливень, и температура воздуха снизилась до 25 градусов. Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 33 миллиметра осадков, что составляет почти 40 процентов от месячной нормы — такие цифры соответствуют трем ведрам воды на квадратный метр.

В тот же день в столице был побит 122-летний температурный рекорд: воздух прогрелся до плюс 36,4 градуса. В ближайшие дни сильной жары не ожидается, поскольку с воскресенья начнется постепенное снижение температуры воздуха.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин считает, что аномальная жара в столичном регионе продлится до конца июля. Врач — гериатр-невролог Валерий Новоселов рассказал, как пережить аномальные температуры пенсионерам.