В Москве за день выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в субботу, 12 июля, в Москве выпало 33 миллиметра осадков, что составляет почти 40 процентов от месячной нормы.

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По его словам, такие цифры соответствуют трем ведрам воды на квадратный метр.

— За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 миллиметра дождя, или 39 процентов от месячной нормы, или три ведра воды на метр квадратный, — рассказал синоптик в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что на всей территории столицы начался сильный ливень и температура воздуха снизилась до 25 градусов.

В тот же день в столице был побит 122-летний температурный рекорд — воздух прогрелся до плюс 36,4 градуса. В ближайшие дни сильной жары не ожидается, поскольку с воскресенья начнется постепенное снижение температуры воздуха.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин считает, что аномальная жара в столичном регионе продлится до конца июля. Врач — гериатр-невролог Валерий Новоселов рассказал, как пережить аномальные температуры пенсионерам.