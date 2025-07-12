Поезда МЦД-4 следуют с опозданиями

Поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом из-за остановки одного из составов.
Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
"В 18:07 по техническим причинам на станции Площадь трех вокзалов совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7477 Апрелевка - Железнодорожная. В связи с этим в настоящее время электрички на МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
На участке от станции Площадь трех вокзалов до Серпа и Молота движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Часть электричек от Железнодорожной в сторону Апрелевки курсирует по укороченному маршруту до станции Нижегородская.
"МЖД принимает все необходимые меры для стабилизации межпоездного интервала. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - заключается в публикации.