Поезда МЦД-4 следуют с опозданиями

Поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом из-за остановки одного из составов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В 18:07 по техническим причинам на станции Площадь трех вокзалов совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7477 Апрелевка - Железнодорожная. В связи с этим в настоящее время электрички на МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.

На участке от станции Площадь трех вокзалов до Серпа и Молота движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Часть электричек от Железнодорожной в сторону Апрелевки курсирует по укороченному маршруту до станции Нижегородская.