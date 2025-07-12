В Москве прошел парад трамваев и ретроавтомобилей

В субботу, 12 июля, в столице отмечают День московского транспорта. В честь этого события в городе прошел парад трамваев и ретроавтомобилей. Колонна из 16 исторических трамваев разных поколений проехала по новому маршруту от Волочаевской до улицы Сергия Радонежского, где развернулся настоящий музей ретротехники под открытым небом. Все желающие смогли не только полюбоваться пассажирскими и служебными вагонами снаружи, но и зайти внутрь.

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Москвичи стали подтягиваться к воротам трамвайно-ремонтного завода на Волочаевскую улицу, 9, за несколько часов до старта парада. Среди них и семьи с детьми, которые вышли в выходной на праздник, и пенсионеры, желающие прочувствовать дух ушедших эпох. Руслан Демиров пришел с сыном.

"Хочу показать ему на чем я ездил", - уточнил он. Выяснилось, что мужчина учился на журфаке МГУ. Почти каждый день он добирался до Моховой улицы из общежития - "Дома аспиранта и стажера" (ДАС), расположенного на улице Шверника, 19, на 16-м трамвае. "С каждым десятилетием трамваи совершенствовались, становились все красивее и лучше. Теперь современный "Витязь" довозит меня от станции метро "Первомайская", недалеко от которой находится мой дом, до ВДНХ. Но ностальгия по тем временам есть и хочется увидеть, каким был общественный транспорт в предыдущие времена. Мечтаю увидеть конку - предшественницу электрического трамвая", - рассказал "РГ" мужчина пока мы ждали старта парада.

Ровно в 11:30 железные ворота торжественно открылись и москвичам показался транспорт начала прошлого века. Возглавил парад легендарный вагон конка. Как и полтора века назад, по рельсам почти четырехтонную конку тянули четыре изящные лошади, которые стали звездами праздника.

"Мы в настоящем вагоне, это не реплика, его выпустили в 1972 год и эксплуатировали до 1911 года, - рассказал "РГ" во время пути историк транспорта, кандидат технических наук и реконструктор Юрий Егоров, который был в роли вагоновожатого начала прошлого века. - Выпущен вагон французским заводом "Братья Боннар и Ко", но из немецкой стали. Если посмотреть на раму, можно увидеть оригинальное клеймо".

Регулярное пассажирское движение по первой линии конно-железной дороги Москвы от Иверских ворот до площади Смоленского (ныне Белорусского) вокзала открылось 7 июля (25 июня по старому стилю) 1872 года. Именно эта дата, по словам историка, считается началом эксплуатации московской конки. Вместимостью она не отличалась - в вагоне 20 посадочных мест внизу и 18 - на верхнем империале. 1899 года началась постепенная замена конки электрическим трамваем. Последние вагоны конки прошли по улицам Москвы в 1911 году.

"Раньше запрягали всего две здоровые лошади и только на подъемах к ним добавляли дополнительные пары. Самый классический пример, подъем от Трубной площади к Сретенке. Там в начале прошлого века дежурили форейтеры и добавочные лошади. Перед подъемом их пристегивали, а после - отстегивали, отправляя вагон дальше, а лошадей спускали, чтобы они помогли поднять следующий вагон", - рассказал Егоров.

Следующий за конкой в параде шел желто-красный трамвай КТМ-1, выпускаемый с 1947 года. Он служил москвичам в период восстановления страны. Это простой вагон, легкий в обслуживании, с небольшой осевой нагрузкой, и, соответственно, небольшой вместимостью. Аббревиатура "КТМ" расшифровывается как "Кировский трамвай моторный", поскольку вагоны выпускались на Усть-Катавском заводе имени С. М. Кирова. Завод и сейчас производит трамваи, но уже современные.

"А где же вагоны, которые были после конки, в довоенное и военное время", - поинтересовалась жительница Таганского района Татьяна Васильевна Орешина. Она прекрасно помнит вагоны 50-х и 60-х годов.

Выяснилось, что отсутствующие в параде трамваи снимаются сейчас в кино.

"В кинопарке "Москино" в Красную Пахру уехали вагон серии Ф, известный как "Фонарный", выпущенный в 1908 году и КМ конца 1920-х годов. Они снимаются в фильме про Маяковского. Там для них проложили трамвайную линию, построили депо, словом, они в хороших условиях, а после съемок вернутся и будут участвовать в будущих парадах", - заверил Егоров.

Замкнул тройку в параде - МТВ-82 - советский односторонний высокопольный трамвай, выпускавшийся с 1947 по 1961 год.

"Индекс 82 трамвай получил по военному заводу № 82 (ныне - Тушинский машиностроительный завод). Завод выпускал и троллейбусы, в частности МТБ-82, который стал первым массовым отечественным троллейбусом. Так как в городе не хватало трамваев, то из троллейбусных кузовов решили сделать порядка 70 трамвайных вагонов, которые оказались успешными и на их основе запустили трамвай в серийное производство. До начала 1980-х годов на многих трамвайных сетях эти вагоны работали, в том числе и в Москве", - добавил Егоров.

Конечной остановкой всех 16 трамваев стала улица Сергия Радонежского, которую перекрыли на весь день для автомобилистов. Посмотреть каждый вагон можно было не только снаружи, но и внутри, и даже посидеть на месте вагоновожатого. Параллельно по улице прошел парад ретроавтомобилей. Каждый из которых, как произведения искусства. Возле Cadillac Eldorado 1975 года собралась очередь из желающий сделать фото. Его хозяйка Анна Дорошина - многолетний участник московских ретро-ралли.