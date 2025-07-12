В Москве побит рекорд температуры 122-летней давности

В Москве побит рекорд жары 122-летней давности
Температура в центре Москвы превысила 36 градусов. Побит прежний рекорд, установленный в 1903 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец написал в телеграм-канале, что рекорд был зафиксирован на Балчуге в субботу, около трех часов дня.
«К 15.00 на ВДНХ +34,6, в центре города — на Балчуге +36,1», — отметил синоптик.
По его словам, пал прежний рекорд для 12 июля, державшийся с 1903 года. Тогда температура в столице составила +34,5.
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При этом пока не побит абсолютный рекорд для всего июля. Он был установлен в 2010 году, когда воздух прогрелся до +38,2.
Метеорологи обещают, что температурный пик в Центральной России скоро будет пройден.