Трамвайный парк обновлен в столице на 97%

Столичный парк трамваев обновлен на 97%. В ближайшие несколько лет город получит еще более 150 новых односекционных трамваев с увеличенным автономным ходом, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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"Это позволит нам 100% обновить весь парк трамваев города Москвы. Сегодня трамваями пользуются 750 тысяч пассажиров каждый рабочий день. Огромная цифра, которая каждый год продолжает расти примерно на 10%", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Ликсутова, в части инфрастрктуры в Москве ряд новых трамвайных проектов находится в высокой стадии подготовки к запуску.

Например, в городе продлят маршруты трамваев со стороны Площади трех вокзалов на бульвары. Благодаря этому там соединят две разрозненные транспортные системы и сделают прямой трамвайный маршрут к Павелецкому вокзалу.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства начали проводить работы по новому этапу устройства трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара в Москве. Участок на проспекте Академика Сахарова будет соединять действующие пути. В настоящее время специалисты занимаются прокладкой путей через Садовое кольцо. Они уже прошли три полосы по внешней стороне и четыре – в центральной части.