В Москве снизилась активность клещей из-за жары

Экстремальная жара, установившаяся в эти дни в Москве, снизила активность клещей, рассказали ТАСС специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Клещи в самое пекло не опасны. У нас две волны активности клещей - весна и осень - для них оптимальная температура 15-20 градусов и умеренная влажность. В знойную и сухую погоду они не особо активны", - сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

Как отметил в беседе с ТАСС начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, большинство насекомых столичного региона увеличивают активность в жару - больше или меньше. Но в их поведении нет ничего аномального, и жара для насекомых - вариант нормы.