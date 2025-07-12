Москвичей предупредили о грозах и граде

Температура воздуха в столичном регионе будет падать, начиная с сегодняшнего дня. В субботу местами прогнозируются грозы, дожди и град. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус сообщил, что сегодня Москва ощутит влияние тёплого сектора циклона, центр которого расположен над северо-западом Польши.

«Температура воздуха +32…+34°, по области +30…+35°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы», — написал синоптик в телеграм-канале.

Погода отметится переменной облачностью. Во второй половине субботы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, в отдельных районах возможен град.

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В воскресенье ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью +19…+21°, днём +31…+33°.

По словам Леуса, пик жары в столице пройден. Начиная с субботы, температура будет медленно и постепенно понижаться.