Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником, отметив, что комфортные, быстрые и безопасные поездки в столице ежедневно обеспечивают более 200 тысяч специалистов.

"Московский транспорт – это проекты мирового уровня. За последние 15 лет мы с вами сформировали новый рельсовый каркас столицы, кардинально обновили подвижной состав метро и наземного городского транспорта, запустили единственные в мире круглогодичные маршруты электросудов", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, городской транспорт является смелым решением и представляет передовые технологии. В Москве создали цивилизованный рынок таксомоторных перевозок и самый крупный парк каршеринга, привели в порядок парковки и внедрили множество умных сервисов для пассажиров. В настоящее время специалисты работают над запуском беспилотного транспорта — трамвая и поезда.

"Московский транспорт – это драйвер развития города. Куда приходят метро и магистрали, там начинается новая жизнь. Яркие тому примеры – проекты БКЛ, МЦК, МЦД, МСД, которые дали мощный толчок обновлению многих городских территорий", – указал Собянин.

Кроме того, столица продолжит повышать свою мобильность и популярность транспорта.

Также, подчеркнул градоначальник, городской транспорт стал любовью к Москве. Он выразил слова благодарности сотрудникам транспортного комплекса за добросовестный труд, пожелав здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее Собянин рассказал, что ежегодно в столичном метро будут появляться от четырех до шести новых станций. Например, в ближайшем будущем планируется построить несколько новых линий – Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую. Проекты улучшат транспортную доступность для сотен тысяч жителей, которым сейчас метро недоступно, подчеркнул мэр.