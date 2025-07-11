Корги стали самой модной собакой в Москве
Собак в квартире держат 36% опрошенных жителей Москвы и Подмосковья. Еще 18% питомцев не имеют, но мечтают завести. На вопрос, где собаке лучше всего жить, большинство (48%) ответили, что квадратные метры не важны, ведь главное - любящий хозяин. Об этом говорят данные исследования, проведенного экспертами группы компаний «Садовое кольцо».
46% респондентов все же считают, что собаку удобнее всего содержать в частном доме. И только 6% горожан уверены, что обязательным условием для содержания питомца выступает большая квартира.
Тем, кто еще не обзавелся животным, чаще всего осуществить мечту мешает нежелание других членов семьи. Так ответили 51% опрошенных. Поровну (по 14%) - тех, кто не может себе позволить четвероного друга из-за съемного жилья и низкого дохода. Сильная занятость и частые командировки препятствуют завести собаку 11% респондентов.
А вот маленькая квартира - не помеха для настоящей дружбы человека и собаки. Только 9% опрошенных назвали недостаточную площадь жилья препятствием для того, чтобы завести верного компаньона.
Скорее всего, это связано с популярностью у москвичей декоративных и небольших пород собак. Именно маленьких питомцев, до 45 сантиметров, выбирают 44% горожан. Еще 36% предпочитают породы среднего роста, до 55 сантиметров.
Любители больших собак, выше 65 сантиметров, оказались в меньшинстве (20%).
- Самая модная собака в Москве - корги. Ее в качестве спутника выбирает каждый шестой житель столицы. Порода славится своим природным магнетизмом, мягким характером и небольшими размерами. Среди других популярных пород - мальтипу, кавалер-кинг-чарльз-спаниель и йоркширский терьер. Все эти собаки достаточно маленькие. Можно сделать вывод, что горожане выбирают собаку-компаньона, которую можно везде брать с собой и комфортно уживаться с ней в квартире, - комментируют авторы исследования.