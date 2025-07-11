Корги стали самой модной собакой в Москве

Собак в квартире держат 36% опрошенных жителей Москвы и Подмосковья. Еще 18% питомцев не имеют, но мечтают завести. На вопрос, где собаке лучше всего жить, большинство (48%) ответили, что квадратные метры не важны, ведь главное - любящий хозяин. Об этом говорят данные исследования, проведенного экспертами группы компаний «Садовое кольцо».

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46% респондентов все же считают, что собаку удобнее всего содержать в частном доме. И только 6% горожан уверены, что обязательным условием для содержания питомца выступает большая квартира.

Тем, кто еще не обзавелся животным, чаще всего осуществить мечту мешает нежелание других членов семьи. Так ответили 51% опрошенных. Поровну (по 14%) - тех, кто не может себе позволить четвероного друга из-за съемного жилья и низкого дохода. Сильная занятость и частые командировки препятствуют завести собаку 11% респондентов.

А вот маленькая квартира - не помеха для настоящей дружбы человека и собаки. Только 9% опрошенных назвали недостаточную площадь жилья препятствием для того, чтобы завести верного компаньона.

Скорее всего, это связано с популярностью у москвичей декоративных и небольших пород собак. Именно маленьких питомцев, до 45 сантиметров, выбирают 44% горожан. Еще 36% предпочитают породы среднего роста, до 55 сантиметров.

Любители больших собак, выше 65 сантиметров, оказались в меньшинстве (20%).