Собянин рассказал, как в этом году Москва отметит День города

В текущем году День города в Москве пройдет на городских, окружных и районных площадках.

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Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Вы знаете, что мы проводим День города широко с точки зрения географии. Спокойно, но широко. Не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе, — отметил Собянин.

Присоединиться к мероприятиям смогут все желающие, передают РИА Новости.

3 июля Сергей Собянин объявил, что праздничные мероприятия, посвященные 878-летию Москвы, пройдут в городе во вторые выходные осени — 13 и 14 сентября. Он отметил, что программа охватит исторический центр столицы, парки, учреждения культуры, образования и социальной защиты, а также площадки в жилых районах.

По словам Собянина, в текущем году на московских площадках пройдут четыре спортивных события, в том числе фестиваль Big Run Fest, в рамках которого участнику смогут принять участие в беге на дистанции 5, 10 и 15 километров по Садовому кольцу.

Также в столице состоится Extreme Moscow City Games — международное шоу с мотофристайлом, ВМХ, паркуром и Кубком мира по воркауту.