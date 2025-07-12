В Москве проходит парад исторического транспорта

Парад исторического транспорта начался от Волочаевской улицы в Москве, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие приурочено ко Дню Московского транспорта.

Исторические трамваи проедут через Красноказарменную улицу, станцию метро "Авиамоторная" и шоссе Энтузиастов до улицы Сергия Радонежского. От станции метро "Площадь Ильича" до Андроньевской площади колонну возглавит конка, запряженная четверкой лошадей. Так, торжественный проезд конки с электрическими трамваями пройдет по улице Сергия Радонежского.

Мероприятие продолжится выставкой ретротрамваев и автомобилей на улице Сергия Радонежского - с 12:00 до 18:00. В рамках праздника также состоится ретроралли, а улица Сергия Радонежского станет точкой старта и финиша автопробега.