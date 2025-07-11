Фотовыставка о достижениях студентов колледжей открылась в Москве

Фотовыставка "Колледжи Москвы. Успех обеспечен!" о достижениях студентов колледжей открылась на Чистопрудном и Тверском бульварах, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

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Зрители экспозиции смогут узнать истории 19 студентов, которые начали работать по профессии еще во время учебы. Осмотреть стенды можно до 10 августа. Благодаря выставке москвичи и туристы познакомятся с востребованными специальностями, включая кондитера, инженера, разработчика беспилотников и специалиста кибербезопасности.

"По статистике, две трети студентов начинают работать еще на старших курсах, а 95% выпускников успешно трудоустраиваются в первый год после завершения обучения", — отметили в департаменте.

Студент третьего курса Московского колледжа бизнес-технологий Константин Надеев стал одним из героев экспозиции. В настоящий момент он работает ведущим инженером в одном из конструкторских бюро и занимается созданием, программированием, тестированием и модернизацией беспилотников. При этом Надеев является членом сборной России по дрон-рейсингу и обучает школьников работе с беспилотными летательными аппаратами.

Еще одна героиня выставки, выпускница Московского образовательного комплекса "Запад" Анна Додонова, совмещает работу шеф-кондитера и старшего кондитера в двух ресторанах. Кроме того, она обладатель титула чемпионки РФ по кондитерскому искусству.

В свою очередь, Арсений Барков обучается информационной безопасности в колледже связи № 54 имени П. М. Вострухина. Вместе с тем он работает ведущим специалистом отдела мониторинга и дежурных смен в IT-интеграторе электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом", где Барков занимается обеспечением защиты компьютерных систем, их тестированием и консультированием клиентов.

Тем временем Дмитрий Карасев, третьекурсник Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина, открыл свою типографию. Она специализируется на ламинировании и резке, шелкографии, выпуске буклетов и крафтовых блокнотов.

Пока всю работу Карасев выполняет самостоятельно. Однако в дальнейшем он планирует расширить компанию, а именно приобрести новое оборудование, пригласить в команду маркетолога и дизайнера. Также студент разрабатывает уникальную технологию печати и намерен запустить собственное производство полиграфического оборудования.

Ранее Сергей Собянин назвал столичные колледжи продвинутыми образовательными площадками, где горожане могут получить знания и практику. Для этого Москва вместе с работодателями скорректировала под запросы рынка учебную программу.

Сейчас в колледжах проводится переоснащение мастерских и лабораторий, подчеркнул градоначальник. Он уточнил, что в текущем году специалисты модернизируют 75% таких пространств, а до конца 2027 года – все.