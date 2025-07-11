Собянин рассказал, как Москва помогает в восстановлении Донецка и Луганска

Москва активно восстанавливает их инфраструктуру, благоустраивает территории, ремонтирует здания и социальные объекты.

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Столица поддерживает москвичей, участвующих в специальной военной операции, и ведет масштабные работы по восстановлению Донецка и Луганска. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью РИА «Новости».

«Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной военной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет. Мы стараемся помогать, поддерживать и их, и их семьи», — отметил Мэр Москвы.

Особое внимание столица уделяет помощи городам-побратимам — Донецку и Луганску, пострадавшим от боевых действий. Москва активно восстанавливает их инфраструктуру, благоустраивает территории, ремонтирует здания и социальные объекты.

«По большому счету мы — главные помощники Луганска и Донецка, это города-побратимы. Самым активным образом работаем по восстановлению инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, благоустройству, восстановлению зданий, сооружений, объектов соцкультбыта», — рассказал Сергей Собянин.

Со следующего года Москва приступит к масштабному восстановлению пяти наиболее пострадавших районов Донецка.

«Там около пяти районов подвергались системным бомбардировкам, там стреляли из артиллерии, разбивали дома, сооружения. Сегодня фронт отодвинулся. Прилеты есть, пытаются дестабилизировать ситуацию с помощью ракет. Но это уже разовые истории, массовых бомбардировок, как было раньше, нет. Поэтому мы со следующего года выйдем на восстановление этих пяти районов», — добавил Мэр Москвы.

Сейчас Москва уже сверяет планы восстановления с руководством Донецкой Народной Республики, чтобы активно приступить к реализации проектов.