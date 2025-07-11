Собянин раскрыл число участников СВО из Москвы

В специальной военной операции (СВО) на Украине принимают участие около 100 тысяч жителей Москвы. Их число раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет», — обозначил Собянин.

Градоначальник также добавил, что власти Москвы оказывают поддержку военнослужащим и членам их семей.

Ранее было раскрыто число вернувшихся в Россию с СВО бойцов. По данным главы управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, речь идет о 137 тысячах человек.