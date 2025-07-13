У Кремля сняли трогательную сцену с почетным караулом в жару

Посетитель Александровского сада в Москве опубликовал трогательные кадры заботы солдат почетного караула друг о друге в жару.

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К военнослужащему, стоящему на посту у Вечного огня, подошел его товарищ - церемониальным шагом и соблюдая все положенные процедуры.

Сдвинув фуражку товарища немного назад, он обтер платком лоб товарища, затем вернул головной убор солдата на предписанное уставом место. И с полминуты еще колдовал над фуражкой, поправляя видимые ему одному огрехи.

Удостоверившись, что часовой выглядит идеально, солдат отдал ему честь и удалился строевым шагом.

В момент съемки температура в Москве держалась в районе +35 градусов. Несмотря на жару, все сотрудники Кремля работают в обычном режиме, сообщил Дмитрий Песков.