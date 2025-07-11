История одного дома. В Москве открылся летний фестиваль "Дачное Царицыно" - в этом году там особенно уютно.

Площадку разделили на множество комнат, в каждой - своя интересная жизнь. Так, в гостиной гостям предстоит окунуться в атмосферу старой дачной жизни - с театральными постановками, шоу и, конечно, музыкой.

На кухне можно принять участие в мастер-классах. Чердак предназначен для творческих людей, а летняя терраса - для книголюбов. Найдётся место и для спорта, да и просто отдыха всей семьёй.