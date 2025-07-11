Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА

Москва активно помогает военным отражать атаки беспилотников благодаря современным технологиям и тесному взаимодействию всех служб.

Москва активно поддерживает Вооруженные силы России в борьбе с атаками беспилотников, рассказал Сергей Собянин в интервью РИА «Новости».

«Борется Министерство обороны России, борются Вооруженные силы России, потому что речь идет именно о беспилотных военных системах, это вражеская авиация. Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических и информационных достижений, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами», — подчеркнул Мэр Москвы.

По его словам, в обеспечении безопасности участвуют Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), Министерство внутренних дел Российской Федерации, система 112, городские аварийные службы, а также сами жители столицы. Совместная работа всех этих структур и служб создала эффективную систему защиты Москвы.

Сергей Собянин отметил, что московская система противодействия беспилотникам уже прошла достаточно большие испытания и демонстрирует высокую степень надежности.