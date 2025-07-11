День московского транспорта отметят 12 и 13 июля

Главными фестивальными площадками станут Северный и Южный речные вокзалы.

В выходные в столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню московского транспорта. В честь праздника, который отмечается 12 июля, подготовлено более 100 событий.

«День московского транспорта — это праздник не только сотрудников транспортного комплекса столицы, но и всех горожан. По традиции по поручению Сергея Собянина к этому дню мы готовим большую развлекательную программу. Наши мероприятия посещают тысячи людей. В этом году также приглашаем присоединиться всех желающих», — подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Парад и выставка ретротранспорта

Праздник начнется с парада исторического транспорта. Ретротрамваи разных поколений проедут по новому маршруту — от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. Здесь же впервые пройдет масштабная выставка исторического транспорта, где будут представлены ретровагоны и автомобили.

В рамках праздника состоится ретроралли «Столица RODIS Классик Тур». Улица Сергия Радонежского станет точкой старта и финиша масштабного автопробега.

Гостей ждет насыщенная программа с бесплатными угощениями, выступлениями академического хора Московского метрополитена и артистов проекта «Музыка в метро». Специальным музыкальным гостем станет DJ Smash.

Фестивали «Ретрорейс» и «Вот сап, Москва!»

В воскресенье, 13 июля, Музей транспорта Москвы проведет четвертый ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс» на Воробьевых горах. Темой этого года станет эпоха 2000-х — время тюнингованных автомобилей, гламурной эстетики, молодежных субкультур и танцевальной музыки. Для гостей подготовят тематические зоны, выставки автотехники, концерты, лекции, фудкорт и детскую программу. Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В этот же день в парке искусств «Музеон» пройдет костюмированный сап-фестиваль «Вот сап, Москва!». Чтобы принять участие в заплыве, необходимо зарегистрироваться, иметь сапборд и спасательный жилет. На мероприятии будут дежурить спасатели и сотрудники скорой помощи.

Гостей тоже ждут мастер-классы и развлечения для всей семьи, игры и большой концерт с участием звездных хедлайнеров. Будет работать бесплатная полевая кухня и организована раздача воды.

Северный речной вокзал

Главными фестивальными площадками 12 июля станут Северный и Южный речные вокзалы. Праздник на Северном речном вокзале начнется в 13:00 и закончится в 21:00. Бесплатная раздача мороженого пройдет на главной площади и набережной с 13:00 до 15:00, а аниматоры будут приветствовать всех гостей с 13:00 до 20:00.

На набережной можно будет сыграть в крестики-нолики, а у мультимедийного куба — в большую дженгу (с 13:00 до 20:00) и в радиоуправляемые машинки (с 14:00 до 17:00)] Гости фестиваля смогут посетить игротеку с настольными развивающими играми в холле вокзала с 13:00 до 18:00. Для того чтобы праздник точно запомнился, на территории разместят неоновый тоннель, который будет работать с 13:00 до 20:00, и тематическую фотозону.

В программе есть и творческие мастер-классы. С 13:00 до 15:00 дети смогут смастерить короны и изготовить фигурки из воздушного пластилина, а с 13:00 до 16:00 — разрисовать шоперы и сделать фигурки из воздушных шаров.

С 14:00 до 17:00 на крыше вокзала по предварительной регистрации посетители смогут научиться танцевать, а с 16:00 до 19:00 на набережной — мастерству диджеинга.

Юные гости превратятся в любимых героев с помощью аквагрима на центральной аллее с 13:00 до 16:00 и на набережной с 15:00 до 19:00. Они также смогут сделать себе блеск-грим с 13:00 до 16:00.

Для участников также подготовили тематический квест на тему «Московский транспорт» (начало у мультимедийного куба, 13:00–16:00). Помимо этого, их ждет викторина и опрос проекта «Активный гражданин» в холле вокзала (13:00–20:00).

Целый день гостей будет радовать масштабная концертная программа (13:00–20:45). Здесь пройдут выступления участников арт-проекта «Территория творческого отдыха “Фест-ФМ”», диджей-сеты, танцевальный флешмоб, организованный проектом «Спортивные выходные», творческие номера артистов проекта «Музыка в метро» и квизы с подарками.

Вечером с 17:00 до 17:45 перед гостями выступит фокусник-иллюзионист. С 18:50 до 19:10 пройдет масштабное велошоу. С 19:20 до 19:50 гостей ждет цирковое представление, а с 20:00 до 20:45 — выступление Nansi & Sidorov.

В вечернее время посетители увидят выступление фокусника-иллюзиониста (17:00–17:45), масштабное велошоу (18:50–19:10) и цирковое представление (19:20–19:50). Кульминацией празднования станет выступление популярных артистов Nansi & Sidorov (20:00–20:45).

Южный речной вокзал

На Южном речном вокзале для посетителей мероприятия также подготовили программу. Празднование начнется в 12:00 и закончится в 18:00. Гостей фестиваля все это время будут встречать аниматоры. С 13:00 до 15:00 раздадут мороженое. На площадке также подготовили зону игр, которая будет работать на набережной с 12:00 до 18:00.

Можно будет посетить экскурсию-медитацию по выставке (13:00–13:30) и пройти увлекательную викторину (13:30–14:00). Для детей здесь проведут творческий мастер-класс по созданию открытки на тему транспорта (14:00–15:00).

Перед зданием Музея транспорта Москвы с 12:00 до 18:00 будет работать тематическая фотобудка. В сквере у набережной разместится детский автобус и зона, где с 13:00 до 18:00 юные гости смогут получить настоящие детские водительские права.

Для гостей на набережной с 13:00 до 18:00 подготовили зону аренды бесплатных минициклов, стенд мотошколы ГУП «Мосгортранс» и уроки по безопасности, организованные «Движением первых» перед зданием музея.

В мобильной учебной лаборатории ГКУ «Организатор перевозок» с 13:00 до 16:00 и на квесте с 13:00 до 15:00 посетители мероприятия смогут проверить свои знания о московском транспорте и узнать много нового.

В здании вокзала в течение дня можно будет посетить игротеку с развивающими играми на первом этаже, принять участие в мастер-классах по тюнингу игрушечных машинок (второй этаж, 13:00–16:00), а также в танцевальном уроке (15:00–18:00, медиазал, по предварительной записи).

Здесь же для юных посетителей с 14:00 до 15:00 подготовят квиз «Интересные истории Метроши, Речкина и Электробусика», а также мастер-класс (15:00–16:30) и просмотр мультфильмов, которые представят герои детского сериала «Турбозавры» (13:00–14:00).

Еще в здании вокзала можно будет пройти викторину и опрос проекта «Активный гражданин» с 13:00 до 18:00.

Гостей будут радовать масштабной концертной программой целый день. С 12:00 до 18:00 на сцене выступят артисты проекта «Музыка в метро», пройдут диджей-сеты, танцевальный флешмоб, организованный проектом «Спортивные выходные» и квизы ведущего с розыгрышем сувенирной продукции. Кульминацией вечера станет шоу на самокатах, которое продлится с 17:00 до 17:20.

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