Сергей Собянин: Екатерининский парк будет благоустроен

Он расположен рядом с Центральным академическим театром Российской армии и станцией метро «Достоевская».

В центре столицы благоустроят Екатерининский парк. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

«Приняли решение о разработке проекта комплексного благоустройства. Проведем экологическую реабилитацию, высадим новые деревья, обновим пешеходные дорожки и инфраструктуру для повседневного отдыха», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Екатерининский парк площадью 17,6 гектара расположен в Мещанском районе Москвы рядом с Центральным академическим театром Российской армии и станцией метро «Достоевская». В последние годы он является рекреационной территорией Социально-реабилитационного центра ветеранов имени В.Г. Михайлова — крупнейшего городского учреждения по социальной реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Парк пользуется популярностью и у местных жителей.