Москвичам показали метро будущего с вагонами для медитации

Архитекторы показали концепцию подземки будущего. Возможные перемены будут проведены к 2060-м годам. Об этом сообщает «Москвич Mag».

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В перспективе поезда должны стать абсолютно тихими, а станции будут все в зелени. В составах также можно было бы сделать вагон-часовню, вагон для медитации с гонгом и даже сауну.

Все это назвали концепцией «СПА-Метро». На входе пассажира также встречает система мягкой санитарной обработки: антисептический пар, УФ-фильтрация и полное избавление от пыли. Затем все освещение станций и вагонов подстраивается под циркадные ритмы.

В переходах можно поставить бюветы с регулируемым составом воды, соляные блоки, водоемы и живые растения, подметили архитекторы. Помимо этого, уточняется, что для нервной системы оформление подземки должно иметь «успокаивающий эффект».

В заключение «Москвич Mag» пишет, что к 2060-м метро действительно могло бы превратится в «оздоровительный оазис, из которого не захочется выходить». «Но, учитывая темпы прироста населения, как бы не пришлось в часы пик медитировать, молиться и париться стоя», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что московское метро дойдет до Троицка к 2030-м. К этому моменту должны появиться все 17 станций новой линии.