Оплата по биометрии заработала на всех турникетах четырех линий метро

Оплата проезда по биометрии стала доступна на всех 286 турникетах четырех линий Московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что теперь пройти через турникеты с использованием распознавания лица можно на станциях Троицкой, Бутовской, Филевской и Некрасовской линий. По его словам, ранее в каждом вестибюле для прохода по биометрии оборудовали только по два турникета, теперь же сервис доступен на всех. В Дептрансе столицы уточнили, что для подключения к системе биометрии в приложении "Метро Москвы" необходимо сфотографироваться, а также привязать банковскую карту для оплаты проезда и карту "Тройка".

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