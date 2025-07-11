В выставочном павильоне «Макет Москвы», расположенном на ВДНХ, открылась новая фотовыставка, посвященная Дню архитектора и знаковым объектам столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Экспозиция состоит из 12 световых экранов, которые демонстрируют исторические и современные фотографии более 20 московских достопримечательностей. Выставка проходит во входной зоне павильона, ее можно бесплатно посетить до 31 августа включительно в часы работы павильона.

— Новая выставка — это летопись московской архитектуры. Каждое здание рассказывает свою уникальную историю, формируя неповторимый облик столицы. В экспозиции представлены знаковые памятники архитектуры: от легендарных сталинских высоток, визитной карточки города, до величественных вокзалов, соединяющих разные эпохи и стили, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На выставке можно увидеть Шуховскую башню и культурные учреждения, а также изучить историческое здание Большого театра, авангардный дом Наркомфина, Российскую государственную библиотеку и Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Для полного погружения в историю московских достопримечательностей рядом с каждым объектом расположена информационная справка с описанием его архитектуры и исторической значимости.