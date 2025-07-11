На подъездах к Москве проходят массовые проверки грузовиков

На подъездах к Москве начались массовые проверки грузовиков. Как сообщает Telegram-канал Baza, сотрудники ГАИ проверяют не только документы у водителей, но и грузовые отсеки на предмет возможного нахождения в них беспилотников и иных запрещенных грузов.

Источники канала утверждают, что мероприятия по досмотру начались несколько дней назад. На многих шоссе организованы дополнительные посты инспекторов ГАИ, а большинство из них усилены нарядами полицейских. При этом, несмотря на жару, правоохранителям запретили дежурить без бронежилетов.

Отмечается, что мероприятия коснулись и сотрудников МЧС. Личный состав ведомства перевели на усиленное дежурство.

Напомним, что 1 июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В некоторых случаях для атаки использовались дроны, которые были замаскированы в грузовиках. Их спрятали в контейнерах, установив фальшивый потолок.