Москвичам пообещали освежающие ливни

Неделя с 14 июля в Москве начнется с мощных освежающих ливней — выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Такую погоду пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Синоптик уточнил, что на московские улицы выльется полтора-два ведра дождевой воды на квадратный метр. Ночные температуры при этом опустятся до плюс 18-21 градуса.

Во вторник и среду, 15 и 16 июля, вероятность грозовых дождей сохранится, а ночью станет еще прохладнее (плюс 16-19 градусов). Днем столбики термометров покажут плюс 25-28 градусов. К нормальным значениям температура воздуха устремится в середине лета, заключил Тишковец.

Ранее москвичей предупредили о высокой опасности пожаров. При четвертом уровне пожароопасности запрещается разведение костров и дымокуров, поскольку искры или продвижение даже небольшого огонька по подстилке легко могут вызвать возгорание, которое быстро распространится по траве или деревьям.