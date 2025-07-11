Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в районе Зябликово

В столичном районе Зябликово после реконструкции открыли поликлинику. Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты в здании филиала №1 ГП №214 на Ореховом бульваре заменили инженерные сети и обустроили просторные светлые помещения.

Теперь новому московскому стандарту соответствуют комфортные кабинеты для приема пациентов и зоны ожидания.

Кроме того, в больнице есть вся необходимая медицинская техника — офтальмологические комплексы, аппараты УЗИ нового поколения, хирургическое оборудование и цифровой рентген.

— Комфортной стала и прилегающая территория. Появились удобные дорожки и проезды, места для отдыха, новые системы освещения и навигации, — уточнил глава города в своем Telegram-канале.

Кроме того, город передал новые объекты недвижимости медицинским организациям в трех административных округах в январе – июне этого года. Два здания передали Боткинской больнице, также новые корпуса получили две городские поликлиники на юго-западе столицы и в ТиНАО.