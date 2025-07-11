Собянин заявил о необходимости распространить реновацию на советские панельные дома

Собянин назвал советские панельные многоэтажки морально устаревшими

Градоначальник заявил, что многие многоквартирные дома были рассчитаны максимум на полвека эксплуатации и сильно устарели. Он же считает, что Москва должна быть вечно молодой.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что под программу реновации будет подпадать устаревающее панельное жилье, построенное в Советском Союзе. «У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30-40-50 лет, потом придет коммунизм, и это все перестроит. Коммунизма нет, дома остались», — заявил градоначальник.

По его словам, Москва должна быть вечно молодым и современным городом. Кроме того, планируется застраивать все новые промзоны или просто свободную землю. Он считает, что старый жилой фонд будет постепенно превращаться в трущобы.

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