Собянин рассказал о планах развития городской рельсовой системы

Сергей Собянин рассказал в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, что в столице планируют ежегодно открывать несколько станций метро, сообщает РИА Новости.

В будущем ими смогут воспользоваться сотни тысяч жителей, которые пока не имеют доступа к метро в шаговой доступности.

«В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия», — пояснил мэр Москвы.

Кроме того, он напомнил, что в столице создали новую работающую транспортную систему, охватывающую ближайшие областные города. За несколько лет здесь ввели порядка 260 станций. Развитие рельсовой транспортной системы продолжится для дальнейшей интеграции с Подмосковьем.

Расширится и подвижной состав. Так, уже в этом году в столице начнет автономно ходить беспилотный трамвай, а в конце 2026 года запустят первые поезда-беспилотники на МЦК и МЦД. Кроме того, на Ярославском направлении МЖД полностью заменят поезда — это на 20 % увеличит число пассажирских мест, скорость и комфорт передвижения.