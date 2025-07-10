Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на полеты

В аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Антон Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения на полеты действовали с 19:21 по 20:30 по мск. По словам Кореняко, они вводились "для обеспечения безопасности полетов". 10 июля Минтранс России объявил об открытии аэропорта Геленджика. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции и больше трех лет он не принимал рейсы. Формально аэропорт возобновил работу 10 июля, но самолеты полетят чуть позже — с 18 июля. Первый рейс выполнит авиакомпания "Аэрофлот". В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени. В первое время аэропорт будет обслуживать до трех рейсов в день. На сайте "Аэрофлота" билеты Москва — Геленджик появились 9 июля. Стоимость начиналась от 17 тысяч рублей. Из-за ажиотажа она уже подскочила до 50 204 рублей.