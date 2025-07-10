Мэр Москвы рассказал о благоустройстве территории спорткомплекса «Лужники»

Власти Москвы в текущий момент занимаются благоустройством территорий Олимпийского комплекса «Лужники», которые находятся «совсем в заброшенном состоянии», и реконструкций старых инженерных коммуникаций. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что в результате работ, которые проводятся на территориях общей площадью 55 гектаров, появится одна из лучших в столице рекреационных зон для отдыха и спорта. Благоустройство комплекса пройдет в три этапа — с 2025 по 2027 годы.

— На первом занимаемся центральной площадью. Это большое бетонное пространство, пустовавшее долгие годы. Здесь формируем бассейн с фонтанной группой. Летом будет работать фонтан, зимой — один из самых больших катков Москвы. По периметру строятся кафе, рестораны, раздевалки и т.д, — рассказал Собянин.

Он отметил, что городские власти также занимаются реконструкцией причала «Лужники-Центральный» — там углубят дно, увеличат площадь причала и приподнимут высоту его покрытия. Кроме того, рабочие установят отбойные устройства и кнехты для швартовки двух теплоходов прогулочного транспорта одновременно.

На данный момент выполнено 58 процентов работ первого этапа благоустройства «Лужников», написал Собянин в своем Telegram-канале.

9 июля мэр столицы рассказал, что студийный комплекс киностудии имени Горького в Валдайском проезде введут в строй до конца текущего года. Он отметил, что на территории снесли все устаревшие корпуса, которые долго не использовались для съемок, и заново отстраивают студийный комплекс мирового уровня.