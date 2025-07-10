Собянин: Направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

За ночь 10 июля российские силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над акваторией Черного моря, территорией Крыма и Белгородской областью. Также российские Вооруженные силы уничтожили по одному беспилотному аппарату в Пензенской и Курской областях.

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