В Москве установлен новый температурный рекорд для июля

До 33,8 градуса прогрелся воздух в столице в четверг, 10 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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И это стало абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1879 года. Предыдущий рекорд был установлен в 1996 году, когда столбики столичных термометров поднялись до 33,4 градуса, рассказал Вильфанд ТАСС.

По мнению синоптика, 11 и 12 июля также могут стать рекордными по жаре - в эти дни москвичам обещают до 35-36 градусов тепла.