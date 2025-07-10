Аномальную жару в Москве назвали крайне редким явлением

Погода в столичном регионе бьет рекорды — температура превышает плюс 30 градусов. В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что предстоящие выходные обещают быть очень жаркими — столбики термометров покажут 33–35 градусов.

© Вечерняя Москва

— Рекорды температуры продолжают биться. Что касается следующей недели — там жара чуть-чуть спадет, потому что температура уже будет в пределах 30–32 градусов, а не 33–35. Все-таки это чуть легче будет восприниматься, — объяснила она.

На грядущей неделе также не исключены кратковременные дожди, однако температура будет выше климатической нормы на 4–5 градусов. Пока существенного снижения не прогнозируется.

— Может быть, по Подмосковью, там, где пройдут дожди, будет и плюс 28 градусов. Как говорится, это меньше 30, но общий предел в этих значениях — 28–33, — подчеркнула Позднякова.

Метеоролог рассказала, что теплый воздух пришел в столичный регион из Ирана и Ирака. В условиях антициклона и солнечной погоды температура будет расти до рекордных значений. Она напомнила, что аналогичная ситуация была в 1996 и 2010 годах.

По словам Поздняковой, жара с аномалией выше семи градусов — крайне рекордное явление.

— Это вообще называется SOS. Крайне редкое явление, когда у нас такой процесс задерживается на долгий период. В 2010 году такое длилось довольно долго, в течение практически всего июля месяца, — уточнила она в беседе с 360.ru.

В ближайшее время в столичном регионе похолодания не ожидается. Столбики термометров не опустятся ниже плюс 25 градусов, поэтому возможны новые рекорды тепла. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.