В московском общественном транспорте третий день раздают воду из-за жары
Как сообщил на сайте департамента транспорта Москвы заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов, инспекторы Центра организации помощи маломобильным раздают воду на станциях метро в самый пик жары - с 12:00. Получить ее можно на станциях: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская", "Выхино".
"Если отправляетесь в поездку с Ленинградского вокзала, загляните в зону отправления поездов дальнего следования - там уже раздают прохладную воду", советуют пассажирам в дептрансе.
Предлагают бутилированную воду и на автовокзалах "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Северные ворота" и "Южные ворота".
С 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. Кроме того, на станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Выхино, Одинцово, Мытищи.
Сотрудники МТППК с 14:00 предлагают пассажирам воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Бутылки с водой могут взять и пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах, а также на всех причалах регулярного речного электротранспорта, на 2 прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город".
"Мы следим за температурой воздуха и при необходимости будем обновлять список станций, на которых раздаем воду. Опубликуем его в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно"", - сообщает пресс- служба дептранса. "В городе установилась жаркая погода, поэтому в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы особенно заботимся о комфорте пассажиров. Организовали раздачу бесплатной питьевой воды на транспортных объектах и подготовили аудиоинформирование о способах защиты от жары", - подчеркивает Максим Ликсутов.