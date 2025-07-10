В московском общественном транспорте третий день раздают воду из-за жары

Как сообщил на сайте департамента транспорта Москвы заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов, инспекторы Центра организации помощи маломобильным раздают воду на станциях метро в самый пик жары - с 12:00. Получить ее можно на станциях: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская", "Выхино".

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"Если отправляетесь в поездку с Ленинградского вокзала, загляните в зону отправления поездов дальнего следования - там уже раздают прохладную воду", советуют пассажирам в дептрансе.

Предлагают бутилированную воду и на автовокзалах "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Северные ворота" и "Южные ворота".

С 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. Кроме того, на станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Выхино, Одинцово, Мытищи.

Сотрудники МТППК с 14:00 предлагают пассажирам воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Бутылки с водой могут взять и пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах, а также на всех причалах регулярного речного электротранспорта, на 2 прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город".