Стало известно, как долго продлится аномальная жара в Москве

В ближайшее время в столичном регионе похолодания не ожидается. Столбики термометров не опустятся ниже плюс 25 градусов, поэтому возможны новые рекорды тепла. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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На протяжении текущей недели, до 13 июля, столбики термометров в Москве будут показывать значения выше плюс 30 градусов, рассказал специалист.

— До субботы, 12 июля, температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 33–35 градусов, при этом не исключено обновление суточного рекорда тепла. Затем в воскресенье, 13 июля, термометры покажут плюс 30–32 градуса. В этот день высока вероятность кратковременных дождей ливневого характера, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром и местами градом, — предупредил специалист.

В начале следующей недели станет немного прохладнее, однако это понижение температуры будет почти неощутимым для горожан.

— С понедельника, 14 июля, и на протяжении всей следующей рабочей недели температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах плюс 26–31 градуса, поэтому говорить о характерном похолодании пока не приходится. По текущим прогнозам можно сказать, что температура в ближайшее время не опустится ниже плюс 25 градусов в дневные часы, — заключил Леус.

В свою очередь ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что и ночью до конца текущей недели в Москве будет сохраняться жаркая погода. Столбики термометров не опустятся ниже 18 градусов тепла.