Метро и «Велобайк» выпустили совместную тематическую карту «Тройка»

Столичный метрополитен и сервис проката "Велобайк" совместно выпустили тематическую карту "Тройка", передает пресс-служба Дептранса.

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С начала сезона горожане и туристы воспользовались арендными велосипедами уже более 1,6 миллиона раз, обратил внимание заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новая "Тройка" доступна для приобретения на стойках "Живое общение", а также во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная". Кроме того, карты можно найти в интернет-магазине метрополитена и на маркетплейсах.

На указанных площадках для покупки также доступны специальные "Тройки", выпущенные в честь 20-летнего юбилея компании "Аэроэкспресс". К работе над дизайном были привлечены специалисты организации.

В частности, на одной из них изображен фирменный поезд, связывающий центр Москвы с аэропортами Шереметьево и Домодедово. Вторая карта выполнена в фирменных цветах и графике компании.

Помимо этого, в каталоге остаются доступны "Тройки" на тему технологий. Они были созданы совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития.