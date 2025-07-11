Более 130 семей переехали в новый дом в Бутырском районе по реновации

Более 130 семей из трех старых домов переехали в новые квартиры по программе реновации в новостройке по адресу: ул. Милашенкова, д. 7, корп. 2. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«На первом этаже жилого комплекса открыт центр информирования по переселению. Участники программы реновации могут обратиться сюда по всем интересующим вопросам, а также заказать услуги суперсервиса «Переезд по программе реновации». В рамках сервиса «Помощь в переезде» город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. На сегодня из 131 переехавшей семьи более половины – 82 – воспользовались помощью города», – приводятся в материале слова руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Отмечается, что жилой комплекс расположен в шаговой доступности от станции метро «Фонвизинская». Вблизи находятся учебные заведения, медицинские учреждения, магазины и салоны красоты.

Всего в рамках программы реновации в Бутырском районе планируется расселить 27 старых домов. Новые квартиры получат около 4,5 тыс. москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году новое жилье по программе реновации получили больше 18 тыс. москвичей.