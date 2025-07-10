Массового нашествия комаров этим летом в столице не ожидается

Массового нашествия комаров в Москве этим летом не будет. Об этом в четверг, 10 июля, рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

— Не стоит опасаться массового нашествия комаров этим летом. Их активность в Москве соответствует сезонным нормам и не представляет угрозы для горожан, — уточнил он.

По его словам, москвичам необходимо смириться с тем, что комары являются важной частью экосистемы. Благодаря им поддерживается баланс, так как они часто становятся пищей для птиц, летучих мышей и других животных.

— Что касается мошки, ее пик активности традиционно приходится на июль, но и здесь поводов для беспокойства нет. Птицы, стрекозы эффективно регулируют ее численность, — цитирует слова Бурмистрова ТАСС.

Из-за рекордной жары в Центральной России возможны нашествия комаров и мошкары. Чтобы обезопасить себя от насекомых, важно правильно подобрать репеллент. Советами по выбору средств поделились в Роскачестве.